Роналду відмовиться від 4 млн євро зарплати в «Ювентусі»
Нападник Кріштіану Роналду відмовиться майже від 4 мільйонів євро зарплати в «Ювентусі» через кризу, викликану пандемією коронавірусу, повідомляє видання AS.
35-річний португалець погодився на зниження заробітної плати після зустрічі з сенаторами клубу - Джорджо К'єлліні та Джанлуїджі Буффоном. Роналду, який одержує 31 мільйон євро на рік, відмовиться від 3,8 млн.
Найближчим часом питання про скорочення зарплат повинні обговорити з іншими гравцями «Ювентуса», але у керівництва клубу є й інші варіанти виходу з ситуації. У понеділок Серія А надасть повну програму по заморожуванню зарплат футболістів в умовах карантину.
Нагадаємо, у березні позитивний тест на COVID-19 здали Даніеле Ругані, Блез Матюйді і Пауло Дібала. «Ювентус» пішов на вимушену паузу лідером чемпіонату Італії. На другому місці «Лаціо», який відстає на одне очко.