Роналду відмовиться від 4 млн євро зарплати в «Ювентусі»

В Серії А готуються до скорочення зарплат футболістів.

Нападник Кріштіану Роналду відмовиться майже від 4 мільйонів євро зарплати в «Ювентусі» через кризу, викликану пандемією коронавірусу, повідомляє видання AS.

35-річний португалець погодився на зниження заробітної плати після зустрічі з сенаторами клубу - Джорджо К'єлліні та Джанлуїджі Буффоном. Роналду, який одержує 31 мільйон євро на рік, відмовиться від 3,8 млн.

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Найближчим часом питання про скорочення зарплат повинні обговорити з іншими гравцями «Ювентуса», але у керівництва клубу є й інші варіанти виходу з ситуації. У понеділок Серія А надасть повну програму по заморожуванню зарплат футболістів в умовах карантину.

Нагадаємо, у березні позитивний тест на COVID-19 здали Даніеле Ругані, Блез Матюйді і Пауло Дібала. «Ювентус» пішов на вимушену паузу лідером чемпіонату Італії. На другому місці «Лаціо», який відстає на одне очко.