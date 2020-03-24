Роналду фінансово допоможе двом лікарням Португалії

Нападник і його агент Жорже Мендеш профінансують організацію трьох відділень інтенсивної терапії.

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду допоможе лікарням Португалії в зв'язку з епідемією коронавірусу, повідомляє ESPN.

35-річний нападник і його агент Жорже Мендеш повністю профінансують організацію трьох відділень інтенсивної терапії в двох лікарнях Португалії, в Лісабоні і Порту.

«Жорже Мендеш і Кріштіану Роналду побудують два відділення інтенсивної терапії для лісабонської лікарні. Кожне крило буде повністю обладнане всім необхідним для догляду за критично хворими пацієнтами з коронавірусів і розраховане на 10 ліжок», - повідомили в лікарні Лісабона.

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Число підтверджених випадків коронавірусу в Португалії станом на 24 березня перевищила 2360 з 30 смертельними наслідками.

Нагадаємо, УЄФА ухвалив рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі гратимуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.