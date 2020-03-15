Роналду віддає власні готелі під лікарні для боротьби з коронавірусом

Знаменитий футболіст сам оплатить роботу лікарів.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду пожертвує власні готелі в Португалії під лікарні для допомоги зараженим на коронавірус, повідомляє видання Marca.

На території готелів Роналду надаватиметься медична безкоштовна допомога. До того ж, гравець сам оплатить роботу лікарів та іншого медичного персоналу.

Поки що на території Португалії зафіксовано 169 випадків зараження вірусом COVID-19. Це набагато менше показника в сусідній Іспанії (більше 6300).

Нагадаємо, зараз Роналду перебуває на рідній Мадейрі (острів в Атлантичному океані, автономний регіон Португалії) і поки не планує повертатися в Італію.