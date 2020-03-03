Роналду полетів на Мадейру до матері, яка перенесла інсульт

Португальський зірковий футбольний форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду полетів на Мадейру до своєї матері Долорес Авейру, яка перенесла інсульт.

Нині мати перебуває у лікарні Неліо Мендонси столиці Мадейри Фуншалі, повідомляє португальське видання O Jogo. Долорес Авейру перенесла інсульт вранці 3 березня і була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії. Стан Авейру стабілізувався. Читайте також: Де дивитися матчі 21 туру футбольної Прем'єр-ліги України Завтра "Ювентус" проведе півфінальний матч Кубка Італіі проти "Мілана".