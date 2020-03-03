Роналду полетів на Мадейру до матері, яка перенесла інсульт
Укрінформ
Португальський зірковий футбольний форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду полетів на Мадейру до своєї матері Долорес Авейру, яка перенесла інсульт.
Нині мати перебуває у лікарні Неліо Мендонси столиці Мадейри Фуншалі, повідомляє португальське видання O Jogo.
Долорес Авейру перенесла інсульт вранці 3 березня і була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії. Стан Авейру стабілізувався.
Завтра "Ювентус" проведе півфінальний матч Кубка Італіі проти "Мілана".