Де дивитися матчі 21 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Поєдиноком на столичному НСК "Олімпійський" між київським "Динамо" та ковалівським "Колосом" стартує у вівторок, 3 березня, 21-й тур чемпіонату України з футболу між клубами Прем'єр-ліги.

Зустріч, яка розпочнеться о 19.30, транслюватиме телеканал "2+2", повідомляє Укрінформ. Решта матчі відбудуться у середу, 4 березня. "Мариуполь" зіграє з полтавською "Ворсклою" (14.00, "Футбол 2"), луганська "Зоря" - зі "Львовом" (17.00, "Уніан-ТВ"), донецький "Олімпік" - з чернігівською "Десною" (17.00, "Футбол 2"), донецький "Шахтар" - з "Дніпром-1" (19.30, "Футбол 1"), а львівські "Карпати" - з "Олександрією" (19.30, "Уніан-ТВ"). Читайте також: Фінал Ліги Європи УЄФА-2022 пройде у Будапешті Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки, "Зоря" - 40, "Динамо" - 39, "Десна" - 36, "Олександрія" - 34, "Колос" - 26, "Маріуполь" - 22, "Дніпро-1" - 22, "Львів" - 19, "Олімпік" - 18, "Ворскла" - 17, "Карпати" - 12.