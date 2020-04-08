«Селтік» може достроково стати чемпіоном Шотландії

В Шотландії готові достроково завершити чемпіонат у всіх дивізіонах.

Шотландська професіональна футбольна ліга (SPFL) має намір достроково завершити чемпіонат Шотландії у всіх дивізіонах після 23 квітня - в термін, який буде прийнятий УЄФА. У разі дострокового закінчення сезону команди займуть підсумкові місця відповідно до нинішнього становища в таблиці, а чемпіоном визнають «Селтік», повідомляє видання The Guardian.

Для прийняття відповідного рішення SPFL потребує 9 голосів з 12 клубів вищого дивізіону, і організація впевнена в успіху майбутнього голосування.

З іншого боку, «Хартс», який посідає останнє місце і вилетить в шотландський Чемпіошіп , вже загрожує SPFL судом в разі пониження в класі. Позицію «Хартс» підтримує «Рейнджерс».

Уникнути судового позова SPFL може, якщо розширить Премьершіп до 14 команд. Ліга відкрита до обговорення реструктуризації ліги з клубами-учасниками.

Нагадаємо, за «Селтік» виступає український вінгер Мар'ян Швед, який в нинішньому сезоні зіграв лише у трьох матчах першої команди. У разі чемпіонства «Селтіка» українець золоту медаль не отримає.