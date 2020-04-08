Оттавська хокейна команда пропонує свою арену для потреб боротьби з COVID-19

Хокейна команда “Сенатори” з Оттави запропонувала провінції Онтаріо використовувати свою спортивну арену, паркувальні майданчики та іншу нерухомість для потреб боротьби з новим коронавірусом.

Про це розповів речник команди, повідомляє CBC News.

За його словами, власник команди Євген Мельник висловив свою пропозицію уряду провінції, однак поки не отримав відповідь.

Всього пропозиція передбачає передачу державі у тимчасове використання більше 18 тис. кв. м площі у столиці Канади та в околицях.

Зазначається, що кілька гравців “Сенаторів” інфікувалися CОVID-19. Сезон Національної хокейної ліги було припинено у середині березня на тлі побоювань про майбутнє поширення хвороби.

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Додамо, що станом на ранок вівторка на території Канади було підтверджено більше 17 тис. випадків інфікування на новий коронавірус. Пов’язані із ним ускладнення забрали життя 345 осіб.

Фото: pcl.com