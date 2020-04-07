Футбольні збірні матимуть два вікна для спарингів перед чемпіонатом Європи

Перед Євро-2020, який через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік, футбольні збірні матимуть два вікна для проведення товариських матчів.

Перенесений Євро-2020 Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує розпочати 11 червня 2021 року, повідомляє Zbirna.com.

"Ми вже повідомляли, що клуби УПЛ отримали черговий лист від дирекції проведення змагань УЄФА. Крім іншого, в ньому інформується, що 2021 року до старту перенесеного Євро-2020 національні збірні матимуть два вікна для проведення товариських матчів", - йдеться в повідомленні.

Перше вікно планується на 22 - 30 березня, друге - на 31 травня - 8 червня 2021 року.

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Як повідомлялося, українська футбольна Прем'єр-ліга отримала чергового листа від дирекції з проведення змагань УЄФА. У ньому підкреслюється, що до 15 травня національним асоціаціям не рекомендується піднімати питання про дострокове завершення чемпіонатів. В іншому випадку, УЄФА не може гарантувати країнам участь в єврокубках на майбутній сезон.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після відбіркового плей-офф.