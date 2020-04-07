Раніше 26 травня в Європі у футбол грати не почнуть

Раніше 26 травня в Європі у футбол грати не почнуть

Укрінформ
Українська футбольна Прем'єр-ліга отримала чергового листа від дирекції з проведення змагань УЄФА.

У ньому підкреслюється, що до 15 травня національним асоціаціям не рекомендується піднімати питання про дострокове завершення чемпіонатів. В іншому випадку, УЄФА не може гарантувати країнам участь в єврокубках на майбутній сезон, повідомляє Zbirna.com

Дограти клубні змагання - пріоритетне завдання УЄФА. Додатково наводяться два варіанти розвитку подій.

Перший варіант - рестарт 26 травня. Сезон може поновитися 26 травня, а завершитися - 29 липня. За такого розкладу передбачені 14 ігрових днів для чемпіонатів (в Україні треба провести лише дев'ять турів), а єврокубки дограватимуть, як зазвичай, паралельним курсом. Початок нового сезону-2020/2021 у такому випадку планується 15 серпня.

Другий варіант - рестарт 13 червня. Догравати чемпіонати можуть розпочати 13 червня, а закінчать 2 серпня. І лише після цього відновляться нинішні розіграші Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які фінішують до 27 серпня (не виключено, що вирішальні поєдинки пройдуть у форматі фіналів чотирьох). Новий сезон тоді стартує 12 вересня - одразу після матчів збірних.

При обох розкладах вікна на ігри футбольних збірних у 2020 році вже позначені: 31 серпня - 8 вересня, 5-13 жовтня та 9-17 листопада. У кожному з цих періодів планується по два поєдинки Ліги націй та по одному контрольному матчу.

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Відзначимо, що всі футбольні рішення не можуть суперечити політиці держав із врегулюванню питання нерозповсюдження коронавірусу.

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