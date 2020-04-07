Виконавчий директор "Формули-1" скоротив свою зарплату на 20 відсотків

Виконавчий директор вищого класу автомобільних гонок "Формула-1" Чейз Кері прийняв рішення скоротити власну заробітну плату на 20 відсотків в якості заходів економії на тлі масового звільнення співробітників через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

За інформацією джерела, за минулий тиждень керівництво "Формули-1" звільнило близько 500 співробітників, що становить половину всього штату. На скорочення заробітної плати в розмірі 20 відсотків також пішли спортивний директор "Формули-1" Росс Браун і ще 15 співробітників, що займають керівні пости в організації. Вжиті заходи будуть діяти протягом двох місяців.

Сезон-2020 "Формули-1" не стартував через ситуацію з коронавірусом. На даний момент скасовані два етапи і перенесені ще шість. Раніше керівництво ліги скасувало внесення змін до технічного регламенту в 2021 році, вони вступлять в силу роком пізніше.