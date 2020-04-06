Формула-1: Леклер виграв другий етап віртуальних перегонів

Гонщик «Макларена» Ландо Норріс не зміг взяти участь в заїзді через проблеми із з'єднанням.

Пілот «Феррарі» Шарль Леклер виграв віртуальний Гран-прі Формули-1. Гонка заміняла Гран-прі В'єтнаму, який мав відбутися в минулі вихідні. Вона пройшла на віртуальній трасі в Мельбурні, бо автодром в Ханої не представлений в грі F1 2019, повідомляє Укрінформ.

Друге місце посів пілот гоночної академії «Рено» Крістіан Лундгор, третім фінішував пілот «Вільямса» Джордж Расселл.

За крок від подіуму зупинився молодший брат Шарля Леклера, Артур, який також представляв «Феррарі». З діючих пілотів Антоніо Джовінаццо («Альфа Ромео») зайняв 5-е місце, Алекс Албон на «Ред Булл був» восьмим, Ніколас Латіфі («Вільямс») посів 10-е місце.

Нагадаємо, тест-пілот «Рено» Чжоу Гуан виграв перший віртуальний Гран-прі Бахрейну. Формула-1 оголосила, що замість скасованих і перенесених Гран-прі організація проведе віртуальні гонки.