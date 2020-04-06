Формула-1: Леклер виграв другий етап віртуальних перегонів

Формула-1: Леклер виграв другий етап віртуальних перегонів

Укрінформ
Гонщик «Макларена» Ландо Норріс не зміг взяти участь в заїзді через проблеми із з'єднанням.

Пілот «Феррарі» Шарль Леклер виграв віртуальний Гран-прі Формули-1. Гонка заміняла Гран-прі В'єтнаму, який мав відбутися в минулі вихідні. Вона пройшла на віртуальній трасі в Мельбурні, бо автодром в Ханої не представлений в грі F1 2019, повідомляє Укрінформ.

Друге місце посів пілот гоночної академії «Рено» Крістіан Лундгор, третім фінішував пілот «Вільямса» Джордж Расселл.

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За крок від подіуму зупинився молодший брат Шарля Леклера, Артур, який також представляв «Феррарі». З діючих пілотів Антоніо Джовінаццо («Альфа Ромео») зайняв 5-е місце, Алекс Албон на «Ред Булл був» восьмим, Ніколас Латіфі («Вільямс») посів 10-е місце.

Нагадаємо, тест-пілот «Рено» Чжоу Гуан виграв перший віртуальний Гран-прі Бахрейну. Формула-1 оголосила, що замість скасованих і перенесених Гран-прі організація проведе віртуальні гонки.

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