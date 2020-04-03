Віртуальний Гран-прі В’єтнаму: головні кандидати на перемогу

Попри те, що етапи Формули-1 відмінили, фанатам перегонів нема часу нудьгувати. Реальні перегони замінили на віртуальні.

22 березня відбувся етап F1 у Бахрейні, трансляцію якого подивилося більше мільйона глядачів. На черзі Гран-прі В’єтнаму. Етап відбудеться цієї неділі (5 квітня) о 22:00. Але самі перегони пройдуть на трасі Мельбурну, оскільки Ханой не представлений у гоночному симуляторі F1-2019.

Знов очікується участь чинних пілотів Формули-1. На трасі Бахрейну свою майстерність демонстрували Ландо Норріс («Макларен») і Ніколас Латіфі («Вільямс»). Перемогу ж здобув тест-пілот «Рено» Чжоу Гуанью. У Гран-прі В’єтнаму вони знов вийдуть на віртуальну трасу. За оцінками аналітиків Parimatch, усі троє входять до топ-5 кандидатів на перемогу.

Ландо Норріс поки що має найбільші шанси виграти перегони – 41%, хоча в Бахрейні він прийшов до фінішу п’ятим. Гонщик дуже активний в онлайні та навіть пообіцяв підстригтися в прямому ефірі, якщо за сеанс трансляції на своєму Twitch-каналі збере понад $10 тисяч на підтримку боротьби з коронавірусом. Також гонщик зізнався, що у віртуальних перегонах нервує сильніше, ніж у реальних.