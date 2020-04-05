Всім начхати на НХЛ, арени краще перетворити на госпіталі – канадський лікар

Навіть в Канаді сьогодні хокей відійшов на другий план.

Представник Канадської асоціації лікарів швидкої допомоги доктор Алан Драммонд заявив, що через пандемію коронавірусу сьогодні нікого не хвилює відновлення сезону НХЛ, цитує Драммонда журналіст Рік Вайстхед на своїй сторінці в Twitter.

«Та всім начхати на це. Зараз у всього світу може бути тільки одна мета. Як і всі, я люблю спорт, але зараз дійсно не до нього. Врешті-решт, спорт - це вид розваги, коли високооплачувані атлети грають для нашого задоволення.

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Зараз ми боремося за наші життя. Зараз час зосередитися на одній і найголовнішої мети - боротьбі з коронавірусом. Хокейні арени краще перетворити в морги або госпіталі», - розповів Драммонд.

Нагадаємо, 13 березня НХЛ призупинила регулярний чемпіонат. Базова дата відновлення сезону – 15 травня.