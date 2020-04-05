Ніяких натяків або розмов про скорочення зарплати не було – Караваєв

«Динамо» продовжує платити повноцінну зарплату футболістам на тлі наростаючої фінансової кризи через пандемію коронавірусу.

Півзахисник «Динамо» і збірної України Олександр Караваєв заявив, що в клубі не говорили про скорочення виплат, повідомляє Youtube-канал Трендець.

«На даний момент ніяких натяків або розмов про скорочення зарплати не було. Нам виплатили все в повному обсязі. Можливо в подальшому нам скажуть, через місяць-два, що пішли на такі кроки. Але поки нічого такого не говорили. Але «Динамо» прийме рішення на користь і клубу, і футболістів. Всі знайдуть спільне рішення», - заявив Караваєв.

Багато європейських клубів пішли на скорочення зарплати для гравців, тренерів і керівництва на тлі наростаючої фінансової кризи через пандемію коронавірусу.

У нинішньому сезоні Олександр Караваєв зіграв за «Динамо» 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

Нагадаємо, керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення.