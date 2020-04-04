Тайсон – кращий гравець «Шахтаря» в березні
Укрінформ
В першій трійці лише бразильці.
Півзахисник Тайсон визнаний кращим гравцем «Шахтаря» в березні за підсумками голосування уболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.
Бразильський півзахисник Тайсон набрав 4 293 голоси. На другому місці в голосуванні нападник Жуніор Мораес (1430). Третя позиція у півзахисника Маркоса Антоніо (1314).
У березні Тайсон зіграв чотири матчі за «Шахтар», в його активі два голи. Всього в нинішньому сезоні на рахунку бразильця 27 поєдинків за «Шахтар», дев'ять голів і вісім результативних передач.
Нагадаємо, «Шахтар» впевнено очолює УПЛ, випереджаючи «Зорю» на 13 очок. Чемпіонат України припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.