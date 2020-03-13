Футбол: у матчі з "Вольфсбургом" Тайсон відзначив одразу два ювілеї

Поєдинок з німецьким "Вольфсбургом" (2:1) став для футбольного хавбека донецького "Шахтаря" Тайсона 50-м у Лізі Європи (Кубку УЄФА).

Бразилець став шостим футболістом українських клубів, які досягли цієї межі, повідомляє Sport.ua.

25 зустрічей в Лізі Європи Тайсон провів за харківський "Металіст" і стільки ж - за "Шахтар".

У поєдинку з німецьким клубом гравець відзначив ще один ювілей, відігравши 70-й матч за "гірників" у єврокубках. З цим показником він посідає дев'яту сходинку у списку гвардійців донеччан. 45 разів Тайсон виходив на поле у складі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів, 25 - у Лізі Європи.