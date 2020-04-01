Воротар "Маріуполя" Худжамов залишив клуб

Футбольний клуб "Маріуполь" припинив співпрацю зі своїм воротарем Рустамом Худжамовим, який провів з азовською командою 8 сезонів.

Про це сьогодні, 1 квітня, повідомляє пресслужба ФК "Маріуполь".

"ФК "Маріуполь" та Рустам Худжамов припинили співпрацю… Футбольний клуб дякує Рустаму за професіоналізм, яскраву, надійну гру і бажає успіхів у подальшій спортивному житті. Спасибі й удачі, капітан", - йдеться у повідомленні.

За азовців вихованець київського "Динамо" грав із січня 2012 року (з невеликими перервами), став чемпіоном Першої ліги, був лідером і капітаном команди, а також викликався в національну збірну України. Всього за "Маріуполь" Рустам Худжамов зіграв 126 матчів у чемпіонатах України (101 - у Прем'єр-лізі і 25 - у Першій лізі). Також в активі воротаря 5 ігор у Лізі Європи.

"Весь цей період Худжамов входив у число кращих воротарів України", - зазначили у пресслужбі.

Фото: fcmariupol.com