«Інгулець» не зупиняє будівництво домашнього стадіону

Не зважаючи на коронавірус, футбольний клуб першої ліги будує власну арену.

На офіційному сайті клубу першої української ліги «Інгулець» з'явилося відео процесу будівництва «Інгулець-Арени».

«Процес будівництва «Інгулець-Арени» триває», - заявив клуб.

Раніше повідомлялося, що «Інгулець», який представляє смт Петрове (Кіровоградська область) гратиме в Дніпрі на стадіоні «Метеор» в разі виходу в УПЛ.

Нагадаємо, після 19 турів «Інгулець» посідає третє місце в турнірній таблиці першої ліги.