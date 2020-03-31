«Інгулець» не зупиняє будівництво домашнього стадіону

«Інгулець» не зупиняє будівництво домашнього стадіону

Укрінформ
Не зважаючи на коронавірус, футбольний клуб першої ліги будує власну арену.  

На офіційному сайті клубу першої української ліги «Інгулець» з'явилося відео процесу будівництва «Інгулець-Арени».

«Процес будівництва «Інгулець-Арени» триває», - заявив клуб.

Раніше повідомлялося, що «Інгулець», який представляє смт Петрове (Кіровоградська область) гратиме в Дніпрі на стадіоні «Метеор» в разі виходу в УПЛ.

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Нагадаємо, після 19 турів «Інгулець» посідає третє місце в турнірній таблиці першої ліги.

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