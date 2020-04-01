Боксерський бій Рамірес - Постол перенесли вдруге

Поєдинок між об'єднаним чемпіоном світу з боксу у першій напівсередній вазі американцем Хосе Карлосом Раміресом і обов'язковим претендентом на пояс WBC українцем Віктором Постолом удруге перенесено через коронавірус.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, проте, запевнив, що бій все одно відбудеться, незважаючи ні на що, повідомляє Boxing Scene.

"Це просто жахливо для Хосе Карлоса та Віктора. Вони двічі розпочинали тренувальний табір, а їхній поєдинок двічі довелося скасувати. Але ці хлопці реальні професіонали. І коли все це закінчиться, вони подарують уболівальникам просто неймовірний перформанс. Бій відбудеться. Головне, щоб ніщо не загрожувало безпеці спортсменів та уболівальників", - сказав Арум.

Спочатку Рамірес і Постол мали зустрітися 1 лютого в китайському Хайкоу, але через наростання загрози коронавірусу бій скасували і перенесли у Фресно (Каліфорнія, США). Поєдинок мав пройти 9 травня.

Додамо, що Хосе Карлос Рамірес виграв на профі-рингу всі свої 25 боїв (17 - нокаутом), у Постола 31 перемога (12 - нокаутом) та 2 поразки.