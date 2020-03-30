Вартість футболістів зменшиться на 28%

Коронавірус призведе до зменшення трансферної ціни на футболістів.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) вивчив питання впливу пандемії коронавірусу на вартість футболістів. CIES опублікував звіт на своєму офіційному сайті, в якому стверджується, що вартість футболістів в середньому зменшиться на 28 відсотків.

При цьому деякі футболісти дешевшатимуть ще швидше, на це вплинуть терміни контракту, вік і кількість ігрової практики в цьому сезоні.

Як приклад CIES наводить півзахисника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, вартість якого може знизитися з 65 до 35 мільйонів.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу майже всі європейські чемпіонати припинені. Також безстроково призупинили Лігу чемпіонів і Лігу Європи.