"Шахтар" передасть лікарням Харківщини 10 апаратів ШВЛ

Футбольний клуб "Шахтар" передасть лікарням Харківщини 10 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), які допоможуть у лікування хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"10 апаратів ШВЛ за рішенням президента клубу передадуть до державних лікарень Харківської області. Устаткування надійде в медичні установи в квітні декількома траншами", - йдеться в повідомленні.

"У важкий для всіх час необхідно знаходити сили і ресурси для допомоги тим, хто цього потребує. Клуб спільно з Фондом направить 10 апаратів ШВЛ в Харківський регіон. Сподіваємося, це обладнання буде ефективно використано в боротьбі з епідемією коронавірусу в місті та області, - заявив генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

У пресслужбі зазначили, що президент клубу направив на боротьбу з епідемією COVID-19 300 млн грн. З цією метою він об'єднав ресурси Благодійного фонду, ФК "Шахтар", компаній ДТЕК, "Метінвест" та інших активів SСM.

Всього для державних лікарень буде закуплено 320 тисяч експрес-тестів на коронавірус, засоби індивідуального захисту для медиків і мінімум 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Також раніше було заявлено, що 50 апаратів ШВЛ надійдуть до лікарень Донецької області.

Фото: shakhtar.com