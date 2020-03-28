Богдан Михайличенко - кращий гравець УПЛ у березні

Кращий тренер місяця – Олександр Рябоконь.

Захисник «Зорі» Богдан Михайличенко визнаний кращим гравцем УПЛ в березні. Кращим тренером місяця став Олександр Рябоконь з «Десни», повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумками голосування Михайличенко лише на чотири відсотки випередив нападника «Десни» Олександра Філіппова.

Рябоконь випередив у рейтингу Віктора Скрипника («Зоря»), Олексія Михайличенка («Динамо») і Володимира Шарана («Олександрія»).

Михайличенко зіграв 27 матчів у нинішньому сезоні, забивши 2 голи. В його активі переможний м'яч у ворота "Шахтаря" (1:0) в останньому турі чемпіонату України.

Під керівництвом Рябоконя «Десна» в березні обіграла «Олімпік» (2:1) і «Зорю» (1:0), а також зіграла внічию з «Динамо» (1:1).

Нагадаємо, чемпіонат української прем'єр-ліги тимчасово припинений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Ймовірне відновлення сезону – середина травня.