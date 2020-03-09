Наставник футболістів "Десни" став кращим тренером 22 туру в УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів проаналізувало підсумки 22-го туру туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-Ліги.

Лауреатом у номінації "Кращий тренер туру" став наставник чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь, повідомляє Укрінформ.

Підопічні Рябоконя у принциповому матчі нанесли в суботу поразку "Зорі" (1:0), скоротивши відставання від луганчан у турнірній таблиці до одного очка.

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Це булу третя поспіль перемога "Десни" після мінімальної поразка від "Шахтаря" у стартовому турі 2020 року.