Етапи "Діамантової ліги" в Катарі, Китаї, Швеції, Італії та Марокко відкладені

Коронавірус COVID-19 продовжує перекроювати систему спортивних змагань.

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила, що перші шість етапів "Діамантової ліги" відкладені на невизначений термін.

Перенесено старти в катарській Досі (17 квітня), в Китаї (9 і 16 травня), в шведському Стокгольмі (24 травня), італійському Неаполі (28 травня) і марокканському Рабаті (31 травня).

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Найближчий старт "Діамантової ліги", який поки не перенесено, - змагання 7 червня в Юджині (США).