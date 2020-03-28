Етапи "Діамантової ліги" в Катарі, Китаї, Швеції, Італії та Марокко відкладені
Укрінформ
Коронавірус COVID-19 продовжує перекроювати систему спортивних змагань.
Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила, що перші шість етапів "Діамантової ліги" відкладені на невизначений термін.
Перенесено старти в катарській Досі (17 квітня), в Китаї (9 і 16 травня), в шведському Стокгольмі (24 травня), італійському Неаполі (28 травня) і марокканському Рабаті (31 травня).
Найближчий старт "Діамантової ліги", який поки не перенесено, - змагання 7 червня в Юджині (США).