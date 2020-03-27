Федерації звернулися до Зеленського з питання можливого скорочення фінансування

Бюджет спортивної галузі можуть урізати на 55%.

Представники 17 українських спортивних федерацій написали лист Президенту України Володимиру Зеленському щодо можливого скорочення витрат на спорт у 2020 році.

«Ми, представники національних спортивних федерацій України, звертаємося до вас через надзвичайну стурбованість, викликану пропозицією Кабінету Міністрів України щодо безпрецедентного скорочення запланованого на 2020 рік фінансування спорту в нашій країні.

Слід зазначити, що спортивна галузь України, особливо в сегменті спорту вищих досягнень, вже зазнала значних втрат через пандемію коронавірусу COVID-19. Скасовано багато національних та міжнародних змагань, відстрочено проведення Олімпійських і Паралімпійських Ігор, скасовані тренувальні збори, взагалі порушений весь тренувальний процес. Для відновлення - необхідні час і адекватна фінансова підтримка.

Читайте також: Кабмін ліквідував Державне агентство спорту

Не треба забувати, що після того, як пандемія відступить, продовжиться життя. І якщо сьогодні підтримати пропозицію Кабінету міністрів України щодо зменшення фінансування спорту, то завтра цього самого спорту в Україні практично не залишиться.

Існує мінімально необхідна межа, за якою спорт зникає: втрачаються фахівці і спортсмени, руйнуються базові речі, без яких відновити спортивний процес буде дуже важко, довго і занадто витратно. Зруйнуються багаторічні напрацювання, кар'єри багатьох спортсменів будуть зламані, провідні тренери знову при першій нагоді поїдуть за кордон.

Екосистема нашого спорту отримає потужний удар після якого може і не оговтатися. Такого скорочення не пропонували ні під час кризи 2008-2009 років, ні в бурхливий 2014 рік, розуміючи наслідки таких дій.

Так, з огляду на обставини, можна вираховувати об'єктивну суму, на яку відносно безболісно можна скоротити витрати на спортивну галузь протягом 2020 року. Для цього потрібно залучити представників Міністерства молоді та спорту України, Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту і національних федерацій з видів спорту.

Лише після консультацій ми вважаємо за можливе приймати будь-яке рішення з цього питання, якщо мета не повне знищення спортивної галузі», - написано в тексті звернення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував урізати бюджет спортивної галузі на 55%.