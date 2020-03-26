«Минай» організував волонтерську доставку продуктів і медикаментів

Клуб Першої ліги допомагатиме мешканцям Ужгорода.

Клуб Першої ліги «Минай» разом з ультрас організували волонтерську ініціативу з безкоштовної доставки продуктів мешканцям Ужгорода та села Минай під час карантину, повідомляє клубна сторінка в Instagram.

Також волонтери безкоштовно привозитимуть на замовлення індивідуальні засоби захисту: антисептики, захисні маски та рукавички.

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Раніше повідомлялося, що «Динамо» придбало медичне обладнання для київської лікарні, а «Ворскла» надасть фінансову допомогу медичним закладам Полтавщини. У свою чергу, керівництво «Колоса» придбало для районних лікарень десять апаратів штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, минулого тижня УАФ на невизначений термін призупинила всі футбольні змагання в країні.