Блогери кидають виклик футболістам Прем'єр-ліги

З 27 по 30 березня відбудеться Кубок з FIFA 20, в якому візьмуть участь не лише професіональні футболісти, а й селебріті, блогери, спортсмени.

У той час, поки чемпіонат України «на паузі», а гравці підтримують спортивну форму вдома, одна з доступних розваг – кіберфутбол. FootballHub спільно з Parimatch приготував сюрприз для всіх фанатів футболу в Україні.

З 27 по 30 березня відбудеться Кубок з FIFA 20, в якому візьмуть участь не лише професіональні футболісти, а й селебріті, блогери, спортсмени. Всі ми зможемо побачити в прямому ефірі, як гравці з геймпадами в руках протистоять один одному в форматі матчів на виліт, починаючи з 1/8 фіналу. У режимі віртуальної гри визначать чемпіона турніру з призовим фондом $5000.

Учасниками турніру стануть футболісти донецького «Шахтаря», чернігівської «Десни», донецького «Олімпіка» і полтавської «Ворскли», а також добре знайомі багатотисячній аудиторії фанатів – Kyivstoner, Андрій Бєдняков, Олександр «Фоззі» Сидоренко, Олег Вєрняєв. Ну а родзинкою стане протистояння прекрасних дівчат: матч-відкриття турніру між Дашею Астаф'євою і Олександрою Лободою.

Live-трансляції матчів дивіться на YouTube-каналі FootballHub, а все, що залишилося за кадром – у соціальних мережах учасників. Експерти Parimatch оцінили шанси гравців в кожному матчі, а також назвали того, хто швидше за все вийде в фінал.