В майбутньому не буде трансферів за 100 мільйонів – експрезидент «Баварії»

Улі Генесс прогнозує скрутні часи у футбольному бізнесі.

Колишній президент мюнхенської «Баварії» Улі Генесс впевнений, що пандемія коронавірусу дуже вплине на футбольний світ, повідомляє Kicker.

«Не можу уявити трансфери за 100 млн євро в найближчому майбутньому. Суми трансферів зменшаться і не зможуть повернутися на колишній рівень в найближчі 2-3 роки. Швидше за все, це буде новий футбольний світ», - сказав Генесс.

Нагадаємо, через поширення Covid-19 припинені практично всі чемпіонати в Європі. Матчі всіх європейських ліг планують завершити до 30 червня. Також УЄФА прийняв рішення про перенесення Євро-2020 на 2021 рік.