Суркіс спростував чутки, що Скрипник влітку може очолити "Динамо"

Президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки, що влітку головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник може змінити в "Динамо" Олексія Михайличенка.

Ігор Суркіс у коментарі офіційному сайту ФК "Динамо", зокрема, зазначив, що керівництво клубу жодних переговорів з цього приводу не проводило.

"Замість того, щоб об'єднатися в боротьбі з серйозною проблемою - COVID-19 - деякі люди вважають за краще придумувати новини про "Динамо". Причому новини, які взагалі не відповідають дійсності. Ми не вели переговори з Віктором Скрипником, це фейкова інформація. З цієї ж опери повідомлення про те, що Григорій Суркіс знаходиться в лікарні з коронавірусом - така ж брехня.

А ось інформація, яка відповідає дійсності: найближчим часом футбольний клуб "Динамо" здійснить ще один серйозний проект допомоги нашій медицині. Скоро все дізнаєтеся", - сказав Суркіс.

Як повідомлялося, вчора журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомив, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник влітку змінить Олексія Михайличенка на посаді головного тренера "Динамо".