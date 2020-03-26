Суркіс спростував чутки, що Скрипник влітку може очолити

Суркіс спростував чутки, що Скрипник влітку може очолити "Динамо"

Укрінформ
Президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки, що влітку головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник може змінити в "Динамо" Олексія Михайличенка.

Ігор Суркіс у коментарі офіційному сайту ФК "Динамо", зокрема, зазначив, що керівництво клубу жодних переговорів з цього приводу не проводило.

"Замість того, щоб об'єднатися в боротьбі з серйозною проблемою - COVID-19 - деякі люди вважають за краще придумувати новини про "Динамо". Причому новини, які взагалі не відповідають дійсності. Ми не вели переговори з Віктором Скрипником, це фейкова інформація. З цієї ж опери повідомлення про те, що Григорій Суркіс знаходиться в лікарні з коронавірусом - така ж брехня.

А ось інформація, яка відповідає дійсності: найближчим часом футбольний клуб "Динамо" здійснить ще один серйозний проект допомоги нашій медицині. Скоро все дізнаєтеся", - сказав Суркіс.

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Як повідомлялося, вчора журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомив, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник влітку змінить Олексія Михайличенка на посаді головного тренера "Динамо".

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