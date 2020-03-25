Як і коли відбуватимуться Олімпійські Ігри?

Відповідь щодо точної дати їх проведення, як і належить – за МОК і урядом Японії

Нинішній рік – олімпійський. З 24 липня по 9 серпня чергова, тридцять друга за ліком, літня Олімпіада сучасності очікувала проведення в Токіо. Японська столиця до Ігор, у підготовку яких вкладено більше 11 мільярдів євро, практично готова. Однак пандемія, що охопила світ, поставила під серйозну загрозу проведення Токійської Олімпіади в передбачені терміни.

Попередньо все начебто йшло за заздалегідь утвердженим, погодинно, навіть похвилинно розписаним сценарієм. Підтвердження цього – естафета олімпійського вогню. Ми стали свідками, як на горі Олімп у Греції 12 березня відбулася урочиста церемонія запалення вогню. Нинішня Верховна Жриця, акторка Катеріна Леху, запалила факел від променів сонця за допомогою спеціального дзеркала.

Ця традиція – проведення факельних естафет, які починаються з місця проведення давньогрецьких Олімпіад і завершуються на головному стадіоні міста проведення чергових Ігор – започаткована у 1936 році. Автор ідеї – Теодор Левалд, президент Організаційного комітету XI Олімпіади в Берліні. Тоді над світом нависла інша, коричнева, чума: при владі в Німеччині вже були фашисти. Світ не забув їхні зловіщі факельні марші й кострища на міських майданах, де спалювали книги класиків німецької і світової літератури. Цьому руйнівному вогню, від якого згодом спалахнуло полум’я найкровопролитнішої в історії людства війни, вирішено було протиставити вогонь творення і єднання. Першим олімпійським факелоносцем став грецький атлет Костянтин Конділіс. Він стартував на горі Олімп 20 липня 1936 року. Почата ним естафета тривала дванадцять діб. Саме за такий час був пройдений її учасниками шлях від Олімпії до Берліна. Олімпійський факел несли й передавали один одному 3075 спортсменів. Відтоді естафети олімпійського вогню, як і самі Олімпіади, крім років Другої світової війни, проводилися регулярно, у визначені терміни й дати.

Запалення вогню на Олімпі 12 березня

Але нині виникли ніким не передбачувані й надзвичайно серйозні загрози цьогорічному проведенню найбільших у світі спортивних змагань І це вже ми побачили з першого дня олімпійської факельної естафети. Так, у церемонії запалення вогню із зрозумілих причин взяло участь незвично мало для такої події людей. Журналісти спостерігали за церемонією лише здалеку, а глядачам, крім невеличкої кількості офіційних осіб і грецьких акторів, взагалі заборонили бути її свідками. За сценарієм, естафета мала пройти шлях по грецькій землі – від Олімпу до Афін. Але вже наступного дня, у Спарті, її довелося зупинити – там на урочистість з нагоди передачі вогню зібралося тисячі глядачів, і це в умовах швидкого поширення коронавірусу виглядало дуже небезпечним. НОК Греції, за погодженням з МОКом та грецьким міністерством охорони здоров’я прийняв рішення обмежити передачу естафети представникам Японії лише церемонією 19 березня на афінському стадіоні «Панатінаїкос», де в 1896 році відбулися перші Олімпійські Ігри новітньої історії, – та й то без журналістів і глядачів. Після цього олімпійський вогонь на літаку доставили в Японію, де нині думають над тим, як бути й діяти далі.

Рейсом з Афін у Токіо прибув олімпійський вогонь

В Японії на нинішній день зафіксовано більше тисячі випадків захворювання коронавірусом. Правда, не міг не привернути увагу світової спортивної громадськості факт, що серед тих, у кого виявлена ця хвороба, є й віцепрезидент Національного олімпійського комітету, керівник Федерації футболу Японії Кодзо Тасіма.

Не залишилась без уваги і заява члена НОК Японії, бронзової призерки Сеульської Олімпіади 1988 року з дзюдо Каорі Ямагучі: «Ігри слід відкласти в нинішній ситуації, коли спортсмени не можуть добре підготуватися». Схожу позицію висловила минулої п’ятниці й Федерація легкої атлетики США, яка звернулася до Національного олімпійського комітету США з проханням внести на розгляд МОК питання про перенесення Ігор: «Наші спортсмени перебувають під величезним тиском через стрес і тривоги. Їх психологічне здоров’я і благополуччя є нашим пріоритетом. Навряд чи можна сподіватися на хорошу підготовку під час глобальної кризи».

Головний стадіон Олімпіади-2020 у чеканні

Днями поширене Комюніке від МОК щодо Олімпійських Ігор «Токіо-2020». В цьому документі йдеться про безпрецедентну ситуацію для всього світу, і «наші думки про всіх, хто постраждав від цієї кризи. Ми солідарні з усім суспільством, щоб зробити все, аби стримати вірус.

Ситуація з вірусом COVID-19 також впливає на підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020 і змінюється з кожним днем. МОК, як і раніше, залишається відданим Олімпійським іграм в Токіо-2020 року, до початку Ігор залишається більше чотирьох місяців, і на цьому етапі немає необхідності приймати будь-які радикальні рішення, і будь-які припущення в цей момент будуть контрпродуктивними». У цьому контексті МОК вітає підтримку лідерів G7, висловлену Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, який сказав: «Я хочу відмінно провести Олімпійські і Паралімпійські ігри, як доказ того, що людська раса переможе новий коронавірус, і я отримав підтримку на це від лідерів G7».

Яка нинішня ситуація з отриманням спортсменами ліцензій на Ігри в Токіо? На сьогоднішній день, йдеться в Комюніке, 57 відсотків спортсменів вже кваліфікувалися на Ігри. Що стосується решти 43 відсотків місць, МОК працюватиме з міжнародними федераціями для внесення будь-яких необхідних і практичних змін в їх відповідні системи кваліфікації для Токіо-2020 на основі наступних принципів:

1. Усі квотні місця, які вже були розподілені на сьогодні, залишаються розподіленими для НОК та спортсменів, які їх отримали.

2. Можливість отримати додаткові місця на запланованих кваліфікаційних змаганнях зберігається.

3. Усі необхідні зміни до відбіркових систем та всі місця, що залишилися, будуть:

а) ґрунтуватись на основі результатів та місць, здобутих останнім часом (наприклад, рейтинг міжнародних федерацій чи історичні результати);

b) відображати, де це можливо, існуючі принципи відповідних кваліфікаційних систем (наприклад, використання рейтингів або конкретні континентальні / регіональні результати конкретних подій).

Будь-яке збільшення квот для спортсменів буде розглядатися в кожному окремому випадку за виняткових обставин за підтримки Організаційного комітету Токіо-2020.

Наприкінці документа приводяться слова президента МОК Томаса Баха: «Здоров'я і благополуччя всіх, хто бере участь в підготовці до Олімпійських ігор в Токіо-2020 року, є нашою турботою номер один. Вживаються всі заходи для забезпечення безпеки та інтересів спортсменів, тренерів та команд підтримки. Ми - Олімпійське співтовариство. Ми підтримуємо один одного в хороші і важкі часи. Ця Олімпійська солідарність визначає нас як спільноту».

Уряд Японії виступав за проведення Ігор у визначені раніше терміни. Тим часом вже у неділю, 22 березня була поширена інформація, що Оргкомітет Токійської Олімпіади готує альтернативні плани B, C, D щодо різних термінів перенесення Ігор. Розглядається навіть варіант проведення змагань без глядачів, але проти цього виступає Міжнародний олімпійський комітет.

У понеділок, 23 березня, надійшло повідомлення з Канади: Олімпійський комітет і Паралімпійський комітет цієї країни прийняли рішення не відряджати свої команди влітку в Токіо і закликали організаторі Олімпіади відкласти Ігри на рік, адже «немає нічого важливішого за здоров’я та безпеку наших спортсменів і світової спільноти».

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Отже, світовий олімпійський рух – перед складною ситуацією і відповідальним вибором. Три літні Олімпіади в минулому столітті не відбулися через дві світові війни (1916, 1940 і 1944 роки). Зараз не йдеться про відміну Токійських Ігор, а лише про їхнє можливе перенесення. Й вирішальне слово в даному разі за двома інституціями – Урядом Японії та Міжнародним олімпійським комітетом. Питання поставало таким чином, чи підуть вони шляхом футбольних організацій Європи і світу – УЄФА і ФІФА, які перенесли відповідні чемпіонати і клубні змагання. Й відповідь на це питання вирішальною мірою залежала від того, як змінюватиметься у світі пандемічна ситуація. Адже тут розвиток подій і прогнози оптимізму не вселяють.

Однак, на завершення цієї епопеї, як стало відомо пізніше, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив 24 березня, що домовився з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом про відтермінування Олімпійських ігор у Токіо приблизно на рік через пандемію коронавірусу. Абе зауважив, що Олімпійські ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року.

Михайло Сорока