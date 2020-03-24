У воротаря "Аталанти" Спортьєлло виявлений коронавірус

У основного воротаря італійського футбольного клубу "Аталанта" Марко Спортьєлло виявлений коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Бергамо.

Це перший випадок зараження коронавірусом серед футболістів "Аталанти".

Нині всі гравці і персонал "Аталанти" знаходяться на карантині.

Раніше від коронавірусу померли чотири співробітники клубу - скаут Альбіно Броньї, який пропрацював в команді 30 років, Северіно Поссенті, Енцо Маранді і Енцо Донін, які працювали з молодіжними командами.

Нагадаємо, в "Аталанті" грає півзахисник збірної України Руслан Малиновський.

На фото: Марко Спортьєлло (© twitter.com/Atalanta_BC)