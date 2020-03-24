Беленюк залишається в спорті ще на рік, аби виступити на Олімпіаді

Український борець планував влітку після Ігор в Токіо завершити кар’єру.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив Tribuna.com, що залишається в спорті ще мінімум на один рік, аби виступати на Олімпіаді в Токіо, яку перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

«На жаль, трапився такий форс-мажор в олімпійському русі. З іншого боку і себе шкода, і спортсменів, які так довго готувалися. Але найголовніше, що Олімпійські Ігри не скасовують, а просто переносять.

Це підстава для всіх спортсменів показати свій характер. Навіть ті, хто хотіли завершувати кар'єру після Олімпіади, залишаться в спорті ще на рік, щоб пройти це випробування. Такі обставини змушують мене ще як мінімум на рік залишитися в спорті», - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо вирішено перенести на 2021 рік. До відповідного рішення сьогодні прийшли під час телефонної конференції, в якій брали участь президент МОК Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.