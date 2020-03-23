Беленюк отримав титул «Спортсмен року-2019»

Знаменитий борець і депутат став переможцем загальнонаціональної програми «Людина року».

Дворазовий чемпіон світу і срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк став переможцем загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Спортсмен року-2019». Про це Беленюк повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Спасибі всім за підтримку. На жаль, офіційну частину заходу скасували через карантин, але в цей важкий для всіх нас час ми повинні бути обережними і відповідальними», - написав Беленюк.

Раніше на церемонії «Герої спортивного року» Беленюка визнали найкращим спортсменом 2019 року в Україні.

У минулому році Беленюк виграв золоту медаль чемпіонату світу з греко-римської боротьби і здобув олімпійську ліцензію на Ігри-2020.

Нагадаємо, в 2019 році за підсумками виборів до Верховної Ради України, Беленюк увійшов до складу українського парламенту від партії «Слуга народу».