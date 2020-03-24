Мессі - найбільш високооплачуваний футболіст світу

Видання France Football провело дослідження рівня доходів футболістів.

Найбільш високооплачуваним футболістом світу у рейтингу France Football став аргентинський форвард іспанської "Барселони" Ліонель Мессі, загальний дохід якого за минулий сезон склав 131 млн євро.

Друге місце посів португальський форвард італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду з доходом 118 млн євро.

Третім став бразильський нападник французького клубу "ПСЖ" Неймар, який заробив за минулий сезон 95 млн євро.

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Під час аналізу враховувалися зарплати гравців, доходи від іміджевих прав та зароблені за минулий сезон бонуси.