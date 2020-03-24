Мессі - найбільш високооплачуваний футболіст світу
Укрінформ
Видання France Football провело дослідження рівня доходів футболістів.
Найбільш високооплачуваним футболістом світу у рейтингу France Football став аргентинський форвард іспанської "Барселони" Ліонель Мессі, загальний дохід якого за минулий сезон склав 131 млн євро.
Друге місце посів португальський форвард італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду з доходом 118 млн євро.
Третім став бразильський нападник французького клубу "ПСЖ" Неймар, який заробив за минулий сезон 95 млн євро.
Під час аналізу враховувалися зарплати гравців, доходи від іміджевих прав та зароблені за минулий сезон бонуси.