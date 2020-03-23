Президент УАФ: Упевнений, Шевченко, продовжить роботу зі збірною України

Президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко висловив упевненість, що наставник нашої національної команди Андрій Шевченко й надалі працюватиме з нею.

Без Шевченка збірну нині не можуть собі уявити ні уболівальники, ані гравці, заявив Павелко, повідомляє пресслужба УАФ.

"І уболівальникам, і гравцям команди неможливо зараз уявити національну збірну без Андрія Шевченка. Рішення напрошується, але оголошено про це буде лише тоді, коли контракт офіційно буде пролонгований. Я упевнений, що ситуація вирішиться позитивно, і наша збірна готуватиметься до Євро у 2021 році у повному складі на чолі з Андрієм Шевченком", - сказав очільник асоціації.