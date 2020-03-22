Футбольний чемпіонат Англії відновлять 1 червня

Останні дев'ять турів сезону-2019/20 зіграють без глядачів.

Очікується, що матчі в англійській прем'єр-лізі (АПЛ) відновлять 1 червня і за шість тижнів дограють весь сезон. Але матчі гратимуть без глядачів, повідомляє The Telegraph.

Рішення в будь-якому випадку дограти сезон АПЛ прийняло, щоб клуби не зазнали фінансової катастрофи. При цьому наголошується, що наступний сезон АПЛ повинен початися 8 серпня.

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Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили до 30 квітня через пандемію коронавірусу. При цьому в англійській прем'єр-лізі залишилося зіграти ще дев'ять повних турів.