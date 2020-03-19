Матчі в АПЛ відновлять не раніше 30 квітня

Вимушену паузу в чемпіонаті Англії продовжили ще на три тижні.

Футбольна асоціація Англії оголосила про скасування всіх футбольних турнірів під своєю егідою до 30 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє сайт АПЛ.

Спочатку англійські чемпіонати в усіх лігах припинили до 4 квітня, однак через поширення вірусу COVID-19 вирішили продовжити цей термін.

Днями стало відомо, що сезони в європейських чемпіонатах повинні дограти до 30 червня. До кінця сезону в англійській прем'єр-лізі (АПЛ) залишилося зіграти 9 турів, аналогічно - в Чемпіоншипі (без урахування матчів плей-офф).

Нагадаємо, УЄФА вирішила, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу. УЄФА також ухвалив рішення перенести на 2021 рік Євро-2020.