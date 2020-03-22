Баскетбол: "Барселона" Пустового розглядає можливість скорочення зарплат

Керівництво іспанського баскетбольного клубу "Барселона" розглядає можливість суттєвого скорочення видатків через спричинену пандемією коронавірусу фінансову кризу.

За планом антикризових заходів клуб розглядає можливість суттєвого скорочення зарплат у головних футбольній та баскетбольній командах, інформує El Mundo Deportivo.

Остаточного рішення в клубі ще не затвердили. Однак гравці вже звернулися до своїх агентів та адвокатів для з’ясування юридичних підстав на скорочення заробітку.

Нагадаємо, за основну команду баскетбольної "Барселони" з 2018 року виступає центровий збірної України Артем Пустовий.

На момент зупинки чемпіонату Іспанії "Барселона" очолювала турнірну таблицю - 19 перемог у 23-х поєдинках.