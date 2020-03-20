Богдан Близнюк – кращий нападник Суперліги в сезоні-2019/20

Баскетболіст збірної України зіграв в 23 матчах і в середньому набирав 10,6 очка.

Богдан Близнюк з «Київ-Баскета» визнаний кращим форвардом минулого сезону в Суперлізі, повідомляє сайт ФБУ.

Баскетболіст збірної України в своєму першому сезоні в Україні зіграв в 23 матчах і в середньому набирав 10,6 очка при показнику в 4,8 підбирань.

Раніше Суперліга визнала Дениса Лукашова з «Прометея» кращим захисником чемпіонату, а Андрія Войналовича з «Хіміка» - найкращим молодим гравцем сезону.

Нагадаємо, Федерація баскетболу України прийняла рішення достроково завершити сезон в Суперлізі в зв'язку з пандемією коронавірусу. Чемпіоном країни визнали лідера регулярного чемпіонату – «Дніпро». «Київ-Баскет» другий рік поспіль дісталися срібні медалі першості. Бронзові медалі виграв дебютант еліти «Прометей».