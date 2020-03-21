Легендарний Паоло Мальдіні заразився коронавірусом

Позитивний тест здав і його син Даніель.

Технічний директор «Мілана» Паоло Мальдіні і його син Даніель здали позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт «Мілана».

51-річний екс-капітан «россонері» контактував з людиною, яка заразилася коронавірусом. Незабаром у Паоло Мальдіні стали проявлятися симптоми, а сьогодні прийшов позитивний результат.

Паоло і Даніель почувають себе добре. Вони вже провели два тижні в ізоляції вдома. Тепер батько і син Мальдіні залишатимуться в карантині до тих пір, поки клінічно не буде встановлено, що вони одужали.

Сьогодні нападник «Ювентуса» Пауло Дібала став третім гравцем «Ювентуса» з COVID-19 після захисника Даніеле Ругані і півзахисника Блеза Матюїді. У Серії А вірус COVID-19 підтвердили у шести футболістів «Сампдорії», трьох гравців «Фіорентини» і півзахисника «Верони» Маттіа Дзакканьї.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу на невизначений термін зупинили чемпіонат Італії. Згодом скасували матчі і в інших європейських лігах, в тому числі і в Україні.