Директор “Мілана” підтримує кандидатуру Шевченка на посаду головного тренера - ЗМІ

Технічний директор італійського футбольного клубу “Мілан” Паоло Мальдіні підтримує кандидатуру Андрія Шевченка на посаду головного тренера.

Наступного сезону “Мілан” хоче замінити 54-річного Стефано Піолі, який наразі очолює команду. Про це повідомляє Tribuna.com.

“Керівництво “Мілана” розглядає кандидатури на заміну головному тренеру команди Стефано Піолі в наступному сезоні. За інформацією джерела Calciomercato, технічний директор клубу Паоло Мальдіні підтримує кандидатуру нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка. Контакти з ним вже встановлені, але Шевченко вирішив продовжити роботу з національною командою на Євро-2020”, - йдеться в повідомленні.

"Зараз усі мої сили йдуть на збірну України, я хочу вийти з командою до фінальної частини чемпіонату Європи", - заявив раніше Андрій Шевченко.

Наразі головним претендентом на пост наставника “Мілана” залишається Ральф Рангнік. Керівництво клубу пропонує йому поєднувати посади тренера і спортивного директора.