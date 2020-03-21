На турнірі претендентів здивував китайський гросмейстер Дін Ліжень

Старт турніру претендентів на звання чемпіону світу з шахів виявився напрочуд цікавим і, певною мірою, непередбачуваним.

Перш за все, здивував усіх один із фаворитів турніру китаєць Дін Ліжень. Він поступився у перших двох партіях. Це при тому, що минулого року він поставив майже рекордний результат, не програвши понад 100 класичних партій поспіль.

У першому раунді Дін, граючи білими, дістав дебютну перевагу над співвітчизником Ван Хао. Але в трохи кращому закінченні він зробив надто активний хід та опинився в гіршій ситуації. Його суперник діяв точно і невблаганно. Діну довелося зупинити годинник.

Наступного дня китайський фаворит чорним протистояв французу Максиму Ваш'є-Лаграву. Ніщо не вказувало, що за шахівницею сидить один з найкращих шахістів світу. На думку експертів, Дін Ліжень грав приблизно на 300 пунктів рейтингу нижче за свою силу. Не дивно, що Максим упевнено й без проблем довів партію до перемоги.

А в першому турі Максим білими після запеклої боротьби зіграв унічию з рейтинг-фаворитом Фабіано Каруаною (США). Потім Каруана у відмінному стилі узяв гору над росіянином Кирилом Алексеєнком. Він провів розгромну атаку на короля суперника.

Складається враження, що поки що найліпшу гру демонструє Олександр Грищук (Росія). У всіх трьох партіях він мав значну перевагу (у тому числі й чорними над співвітчизником Яном Непомнящим). Проте постійний недолік Грищука – гра в цейтнотах - дався взнаки на його результаті. Усі три партії він закінчив унічию. Особливо прикрою для москвича стала зустріч третього туру з Ван Хао (чорні). Білі тонко переграли суперника й досягли значної переваги в ендшпілі. Причому китаєць був повністю позбавлений контргри. Але перед контролем Грищук поквапився, пропустив розмінну комбінацію суперника, і партія завершилася миром.

Найцікавішою зустріччю, на мій погляд, став двобій між Дін Ліженем та Каруаною. Очевидно, американець вирішив, що перемога чорними над суперником, який до цих змагань вважався основним його конкурентом, остаточно відкине того від боротьби від перемоги в турнірі.

І американець продемонстрував чудову теоретичну підготовку у слов’янському захисті. На 9-у ході він застосував новинку, пов’язану з жертвою пішака. Після 16-го ходу вражали показники часу суперників. У білих було 25 хвилин, а в чорних ті самі 100 хвилин, які вони мали перед грою. Нагадаю, що за кожний хід суперники дістають додаткові 30 секунд.

Чесно кажучи, цього моменту я не сумнівався, що Каруана, як мінімум, не програє. Але далі на шахівниці стали творитися справжні дива. Замість енергійної темпової гри американець почав грати доволі мляво. Натомість Дін діяв енергійно й упевнено, довівши партію до виграшу.

А це значить, що китаєць знову у грі. Він залишається одним з претендентів на перемогу. Тим більше, що до кінця турніру ще 11 партій, а лідери мають лише на очко більше від Діна.

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Отож, після трьох турів турнірна ситуація така: Ван Хао, Ваш'є Лаграв та Непомнящий – по 2 очки, Грищук та Каруана – по 1,5, Аніш Гірі (Нідерланди), Алексеєнко та Дін Ліжень – по 1.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Дін Ліжень.