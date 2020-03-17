Російський шаховий бенкет під час чуми

17 березня в Єкатеринбурзі розпочинається шаховий турнір претендентів. Це в той момент, коли майже усі спортивні заходи скасовано або перенесено.

Що тут сказати, наші сусіди – країна спецефічна. На кожний випадок у них свої закони. Тим більше, коли їх викинули зі спортивного життя, вони хочуть показати свою спроможність.

У турнірі претендентів гратимуть 8 шахістів. Щоправда, не всі погодилися з цим. Азербайджанець Теймур Раджабов зажадав у ФІДЕ перенести змагання. А коли йому відмовили, він попросту знявся. Йому тут же знайшли заміну. Француз Максим Ваш'є-Лаграв погодився замінити його. Максима можна зрозуміти. Вже два претендентських цикли поспіль він якимось дивом не потрапляв до фінального турніру і тепер ладен був грати хіба що не в чумному бараці…

Китайця Дін Ліженя змусили прилетіти до Росії за два тижня до початку змагань і пройти карантин. Його співвітчизник Ван Хао прибув значно пізніше. Та "тепла" зустріч, яку йому влаштували в аеропорту, змусила його вигукнути, що це його останній візит до Росії. До того ж він додав, що теж хотів знятися, але національна Федерація "натиснула".

Останнім, у кого були проблеми, став рейтинг-фаворит турніру американець Фабіано Каруана. Довгий час він не міг потрапити на місце гри, та згодом усе розрішилося добре.

Отже, за шахівниці сядуть (в порядку жеребкування): 1. Ваш'є-Лаграв (рейтинг - 2767). 2. Дін Ліжень (2805). 3. Аніш Гірі (Голандія, 2763), 4. Олександр Грищук (2777), 5. Кирило Алексеєнко (2698), 6. Ян Непомнящий (усі – Росія, 2774), 7. Ван Хао (2762), 8. Каруана (2842).

Вісім учасників зіграють у два кола. До початку турніру безперечними фаворитами вважалися Каруана та Дін Ліжень. Але тепер можна сміливо додати до них і француза. А як воно буде насправді, покажуть шахові бої.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.