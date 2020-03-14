На фініші етапу шахового Гран-прі сестри Музичук не вразили

Третій етап розіграшу жіночого Гран-прі ФІДЕ закінчився в Лозанні.

На жаль, на фініші все склалося не так, як гадали українські уболівальники. Сестри Музичук в останніх трьох турах не змогли виграти хоча б одну партію. Натомість Марія поступилася ексчемпіонці світу Антоанеті Стефановій. Причому Музичук, яка грала чорними, дістала досить непогану позицію. Але раптом почала помилятися і врятуватися вже не змогла.

Анна, якій перемога потрібна була як повітря, не змогла білими переграти ані Стефанову (9-й тур), ані росіянку Аліну Кашлінську (11-й раунд). Були зафіксовані нічиї.

Увагу глядачів привернула зустріч нещодавніх учасниць матчу за корону росіянки Олександри Гарячкіної та Цзюй Веньцзюй. Китаянка чорними зрівняла гру після дебюту, але потім припустилася фатальної помилки на 34-у ході, після чого змушена була зупинити годинника.

Якщо зважити на те, що Цзюй перед тим поступилася ще й грузинці Нані Дзагнідзе білими фігурами, можна стверджувати, що такого фіаско в шаховій кар’єрі чемпіонки світу ще ніколи не було.

Отож, підсумки турніру: 1-2. Дзагнідзе та Горячкіна – по 7 очок з 11-ти, 3. Жансуя Абдумалік (Казахстан) – 6,5, 4-5. Анна Музичук та Кашлінська – по 6, 6-8. Марія Музичук, Стефанова, Харіка Дронаваллі (Індія) – по 5,5, 9-10. Піа Крамлінг (Швеція) та Цзюй Вньцзцюнь – по 4,5, 11-12. Марі Сєбаг (Франція) та Олександра Костенюк (Росія) – по 4.

За додатковими показниками перше місце дісталося Дзагнідзе. Як принагідно не згадати партію п’ятого туру Анна Музичук – Дзагнідзе, де наша шахістка замість заслуженої перемоги прикро програла.

Залишився ще один, заключний етап Гран-прі. Перед ним становище у загальному заліку таке: Гарячкіна – 398 пунктів, Хампі Конеру (Індія) – 293, Катерина Лагно (Росія), Харіка та Дзагнідзе – по 180, Анна Музичук – 165, Цзюй – 155. Проте, Гарячкіна та Харіка вже закінчили виступи.

Гарячкіна забезпечила собі потрапляння до двійки переможниць у загальному заліку, хоча їй це абсолютно не потрібно. Вона й так має право грати в турнірі претенденток. Практично забезпечила собі потрапляння до нього також і Конеру. А от за вакантну путівку мають поборотися Дзагнідзе, Лагно та Анна Музичук.

Проте є одне "але". Заключний етап мусить пройти у травні в Італії, на Сардінії. Нині усі масові заходи у країні відмінені, а що буде далі, сказати важко…

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: сестри Музичук.