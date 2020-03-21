Футболістів Серії А просять пожертвувати зарплатою за березень
Футболістів елітного італійського дивізіону попросять пожертвувати своєю зарплатою за березень заради порятунку менших клубів Серії А, повідомляє видання AS.
Відповідне питання підняли на конференції між клубами Серії А і Федерацією футболу Італії (FIGC). Для схвалення ініціативи потрібна згода самої FIGC, а також союзу футболістів.
Менші клуби Серії А ризикують стати банкрутами у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, яка зупинила футбольні змагання по всій країні.
На конференції також обговорювали питання повернення команд до тренувань. «Лаціо» і «Наполі» готові відновити заняття, але поки що їх плани проблематичні через введеного в країні надзвичайного стану.
Нагадаємо, Італія - друга країна в світі за кількістю заражених на COVID-19 (47 тисяч людей). Італійці вже обійшли Китай за кількістю летальних випадків від вірусу (4 тисячі).