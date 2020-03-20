Хачеріді включений до збірної новобранців чемпіонату Білорусі з футболу

Ексгравець київського "Динамо" Євген Хачеріді увійшов до складу збірної новобранців клубів вищої ліги чемпіонату Білорусі з футболу.

Залізне правило при її складанні було тільки одним: не більше п'яти легіонерів на полі, повідомляє Прессбол.

"Не включити в збірну новачків цього футболіста /Хачеріді / було б злочином проти логіки. Так, ексдинамівець з Києва довго не грав через травму - аж з грудня 2018 року. Але Хачеріді своє слово в Бресті ще скаже. Зрештою, дарма, чи що, "Динамо" брало найдорожчого гравця чемпіонату Білорусі (1,75 млн євро) за версією порталу "Transfermarkt"?", - йдеться в релізі видання.

В команду новобранців включені:

воротар - Олександр Гутор ("Шахтар", Солігорськ);

правий захисник - Олексій Ріос ("Динамо", Мінськ);

правий центральний захисник - Сергій Політевич ("Шахтар", Солігорськ);

центральний захисник - Євген Хачеріді ("Динамо", Брест; Україна);

лівий центральний захисник - Павло Рибак (Іслоч);

лівий захисник: Боян Настич (БАТЕ; Боснія та Герцеговина);

опорний півзахисник - Юрій Кендиш ("Шахтар", Солігорськ);

правий інсайд - Іван Бахар ("Динамо", Мінськ);

"під нападаючим" - Еліс Бакай ("Динамо", Брест; Албанія);

лівий інсайд - Павло Нехайчик (БАТЕ);

нападник - Микола Януш (Іслоч).

Нагадаємо, головним тренером солігорського "Шахтаря" є екснаставник луганської "Зорі" Юрій Вернидуб.