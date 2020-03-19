«Формула-1»: легендарний Гран-прі Монако скасували

В останній раз сезон «Формули-1» проходив без етапу в Монако в 1954 році.

Автомобільний клуб Монако повідомив про скасування гонки «Формули-1» в 2020 році через пандемію коронавірусу COVID-19. Раніше з'явилася інформація про те, що Гран-прі Монако, намічений на 24 травня, відкладений на невизначений термін.

«Рада директорів щиро жалкує про те, що Гран-прі не відбудеться. Організувати його в більш пізні терміни в цьому році неможливо ні за яких обставин», - йдеться в заяві клубу.

Також сьогодні з'явилася інформація про те, що князь Монако Альбер II заразився коронавірусом.

Нагадаємо, «Формула-1» офіційно відклала Гран-прі Нідерландів, Іспанії та Монако на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Раніше директор змагання Росс Браун заявив, що все ще є надія на проведення принаймні 17 або 18 Гран-прі в нинішньому сезоні.