Денис Лукашов – кращий захисник Суперліги в сезоні-2019/20

Капітан «Прометея» також став кращим асистеном сезону.

Розігруючий «Прометея» (Кам’янське) Денис Лукашов визнаний кращим захисником української Суперліги за підсумками сезону-2019/20, повідомляє сайт ФБУ.

Капітан кам'янської команди провів 24 матчі в чемпіонаті України, в середньому за гру він набирав 10,5 очок, віддавав 6,4 передач і здійснював 4,0 підбирань.

Лукашов став найкращим асистентом Суперліги, а також встановив рекорд сезону за кількістю результативних передач в одному матчі - в грі з «Хіміком» захисник збірної України зробив 13 ассистов.

Напередодні кращим молодим гравцем сезону визнали форварда «Хіміка» (Южне) Андрія Войналовича.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу сезон в Суперлізі завершили достроково. «Прометей», який проводив дебютний сезон в еліті українського баскетболу, посів друге місце.