«Прометей» змінив головного тренера
Карліс Муйжнієкс пішов з посади головного тренера «Прометея», про що на своїй сторінці в Facebook повідомив президент клубу Володимир Дубинський.
Латвійський тренер і клуб припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Виконуючим обов'язки головного тренера команди призначили спортивного директора «Прометея» Кирила Большакова.
Муйжнієкс очолив команду з міста Кам’янське напередодні її дебютного сезону в Суперлізі. Під керівництвом латвійця «Прометей» став одним з лідером чемпіонату. Сьогодні команда займає друге місце в таблиці.
В Україні Муйжнієкс також очолював «Хімік» і «Кривбасбаскет», а у якості гравця виступав за однойменний клуб з Донецька.
У наступному матчі «Прометей» зіграє на виїзді з «Черкаськими Мавпами» в п'ятницю, 13 березня.