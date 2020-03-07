«Прометей» змінив головного тренера

Баскетбольний клуб з Кам’янского припинив співпрацю з Карлісом Муйжнієксом.

Карліс Муйжнієкс пішов з посади головного тренера «Прометея», про що на своїй сторінці в Facebook повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

Латвійський тренер і клуб припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Виконуючим обов'язки головного тренера команди призначили спортивного директора «Прометея» Кирила Большакова.

Муйжнієкс очолив команду з міста Кам’янське напередодні її дебютного сезону в Суперлізі. Під керівництвом латвійця «Прометей» став одним з лідером чемпіонату. Сьогодні команда займає друге місце в таблиці.

В Україні Муйжнієкс також очолював «Хімік» і «Кривбасбаскет», а у якості гравця виступав за однойменний клуб з Донецька.

У наступному матчі «Прометей» зіграє на виїзді з «Черкаськими Мавпами» в п'ятницю, 13 березня.