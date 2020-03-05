Суперліга: «Миколаїв» в останній атаці обіграв «Прометей»

Команда з Миколаєва обірвала серію поразок.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Миколаїв» на своєму майданчику переміг «Прометей» (Кам’янське) 84:83. Про це повідомляє Укрінформ.

Один з лідерів чемпіонату – «Прометей» на останніх секундах програв в гостьовому матчі «Миколаєву» - 83:84. Усе вирішив трьохочковий кидок Максима Луценка. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (22) – «Миколаїв».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 43 (24). На другому місці «Прометей» - 40 (24). «Київ-Баскет» посідає третю позицію – 38 (22).

Нагадаємо, 1 березня в баскетбольній Суперлізі «Дніпро» на своєму майданчику перемогло «Одесу» 95:70. «Київ-Баскет» вдома обіграв «Запоріжжя» 95:85. «Харківські Соколи» сенсаційно перемогли «Хімік» (Южне) 77:76.